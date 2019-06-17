الجزيرة يتعاقد مع المدرب ستريبل

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم عن تعاقدها مع المدرب الهولندي يورغن ستريبل، ليتولى مهمة المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي بدايةً من الموسم الرياضي الجديد 2019 - 2020.

وسيتسلم ستريبل،مهامه رسمياً في بداية فترة التحضيرات للموسم المقبل التي يستهلها الفريق الأول بتجمع داخلي في العاصمة أبوظبي قبل التوجه إلى مدينة فاخينينخين الهولندية في العشرين من شهر يوليو المقبل، لبدء المعسكر التدريبي الذي يمتد ثلاثة أسابيع للاستعداد لمنافسات الموسم الجديد.

ويتمتع المدرب الهولندي الجديد بخبرة تمتد ثلاثة عقود، ابرزها مع فريقي فيليم وهيرنفين الهولنديين .