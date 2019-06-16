الفجيرة يقدم مدربه الشاب الجزائري بوقرة

المصدر: الفجيرة : محمد فضل

قدم الفجيرة مدربه الجديد الجزائري مجيد بوقرة "36 عاماً" رسمياً لوسائل الاعلام ، وأكد عبد الله بن قانون المدير التنفيذي لنادي الفجيرة أن عقد المدرب لموسم قابل للتجديد دون الإفصاح عن قيمة العقد التي أشار إلى أنها مرضية للطرفين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بنادي الفجيرة ، ونوه قانون بأن بوقرة يظل ابن النادي حيث سبق له وأن دافع عن شعار الفريق من 2014 الى 2016 ولديه معرفة تامة بغالبية لاعبي الفريق الأول ، مشيرا إلى أنه جاء للفجيرة متشبعاً بخبرته كلاعب إلى جانب ما اكتسبه من خبرات تدريبية استمرت لنحو ثلاث سنوات ونصف متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة مع الذئاب وأن يوفق في تحقيق النتائج المرجوة خلال الموسم الكروي المقبل والذي لن يكون سهلاً على الاطلاق .

كما نفى قانون تلقي ناديه لأي عرض بشأن محترفه الجزائري محمد بن يطو كما أشيع في مواقع التواصل لافتاً إلى أن عقد اللاعب ممتد لموسمين إضافيين وإذا تلقينا أي عرض سيتم دراسته من كل جوانبه قبيل البت فيه خصوصاً وأن محمد بن يطو يعتبر من اللاعبين الذين ابلوا بلاء حسناً مع الذئاب خلال الموسم الماضي .



من جانبه عبر المدرب بوقرة عن سعادته بالعودة من جديد للفجيرة هذه المرة مدرباً وليس لاعباً، موجهاً الشكر للشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي معرباً عن أمله في أن يكون أهلا للثقة التي وضعها فيه مجلس إدارة الفجيرة، مشيراً إلى أنه "مدرب يعشق التحدي وهدفي تسخير كل خبراتي في الملاعب وما اكتسبته من خبرات تدريبية وترجمتها من أجل عيون فريق الفجيرة الذي عشقته منذ التحاقي به كلاعب ولم تنقطع صلتي بالنادي حيث كنت على تواصل تام مع الإدارة واللاعبين وكم تمنيت الإشراف على قيادة الجهاز الفني فيه، وأخيراً حقق لي الشيخ مكتوم الشرقي هذا الحلم وأتمنى أن أرد لهم هذا الدين "، وأشار بوقرة إلى أنه غير متخوف من خوض هذه التجربة الجديدة ، وبالتأكيد سيكون شعارنا تحقيق أفضل النتائج والحصول على مركز متقدم في ترتيب مسابقة دوري المحترفين .



ونفى أن تكون سنواته التدريبية قليلة مقارنة ببقية المدربين كاشفاً عن ملازمته لمواطنه الجزائري جمال بلماضي في المنتخب الجزائري ومع فريق في احد الدوريات الخليجية الى جانب خوضه تجربة معايشة بنادي نابولي الإيطالي بجانب المدرب ماريسيو ساري قبيل انتقاله لتدريب تشلسي الإنجليزي وقال في ختام حديثه ان اجتماعه مع الإدارة مساء اليوم سيتم من خلاله توضيح كثير من الأمور المتعلقة ببدء الاعداد والمعسكر الخارجي الى جانب انتدابات اللاعبين الأجانب والمواطنين .

على صعيد متصل أعلن نادي الفجيرة عن تعاقده مع المدافع ياسر سالم القادم من دبا الفجيرة لموسم واحد.