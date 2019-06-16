الفجيرة يعيد لاعبه السابق الجزائري مجيد بوقرة مدرباً للذئاب

المصدر: الفجيرة: محمد فضل

نشر موقع نادي الفجيرة على حسابه الرسمي في توتر خبر التعاقد مع المدرب الجزائري مجيد بوقرة لاعب النادي السابق الذي ارتدى الوان الفريق في موسمين سابقين كما تم نشر صورة لبوقرة مع عبارة ترحيب بالمدرب الجديد في قلعة الذئاب.

ويأتي التعاقد مع بوقرة بعد انتهاء عقد المدرب الوطني الدكتور عبد الله مسفر مدرب الطواري الذي قاد الذئاب للبقاء في دوري الأضواء والشهرة لموسم ثاني على التوالي وسيقدم النادي الفجراوي مدربه الجديد لأجهزة الاعلام قريباً.

وسبق لبوقرة ان بدأ مشواره الكروي في الملاعب الفرنسية ومن ثم انتقل الى نادي الكسندرا بدوري الدرجة الثالثة في إنجلترا، ومنه إلى شيفيلد وينزداي ثم الى تشارلتون الإنجليزي الذي انتقل منه نحو نادي غلاسغو رينجرز والذي مهد له في الحصول على الكرة الذهبية لسنة 2009 كما تنقل في عدد من الأندية الخليجية من بينها الفجيرة حيث لعب لموسمين من 2014 وحتى 2016 .