الهولندي ميبيلينك مديراً فنياً لأكاديمية الوحدة لكرة القدم

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

تعاقدت شركة كرة القدم بنادي الوحدة مع الهولندي روب ميبيلينك، لتولي مهمة الإدارة الفنية لأكاديمية كرة القدم بالنادي، وذلك في إطار الهيكلة الجديدة التي تشهدها الأكاديمية بعد تعيين عبد الباسط محمد مشرفاً عاماً، وعادل خميس السويدي مديراً للأكاديمية.

ويعتمد الوحدة على المدرسة الهولندية سواء بالنسبة لفرق المراحل السنية أو الفريق الأول بعد التعاقد مع موريس شتاين مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل خلفاً لمواطنه هينك تين كات.

وعمل ميبيلينك مديراً فنياً لأندية أدو دين هاج وروزندال في هولندا، وخاض تجربة العمل مع فريق جوادالاخارا المكسيكي.

ومن المنتظر أن يبحث ميبيلينك مع إدارة أكاديمية الكرة بالعنابي أسماء المدربين المرشحين لتولي مهمة فرق المراحل السنية بالنادي خلال الفترة المقبلة.

من جهة أخرى ينتظر الوحدة وصول المغربي مراد باتنا إلى أبوظبي خلال اليومين المقبلين من أجل بحث العروض المقدمة للنادي للتعاقد مع اللاعب الذي لا يزال يرتبط بعقد مع العنابي بعد خروجه من حسابات النادي على خلفية استبعاده منذ الدور الثاني من الموسم الماضي، إذ تلقى النادي عروضاً من أندية محلية هي خورفكان وحتا والجزيرة، أبدت رغبتها في شراء عقده من الوحدة، بالإضافة إلى نادي الشباب السعودي، وسيتم مناقشتها مع اللاعب لتحديد وجهته المقبلة.

كما يسعى النادي إلى إنهاء ملف تعاقدات اللاعبين قبل السفر للمعسكر الخارجي المقررة إقامته في هولندا في الفترة من 25 يونيو الجاري وحتى 20 يوليو المقبل، إذ يوضح الموقف النهائي للإسباني كارلوس لوبيز (كارليتوس) لاعب ليغا وارسو البولندي، الذي كان النادي قد اتفق معه على الانضمام لصفوف العنابي إلا أن ظروف عائلية أجلت إكمال إجراءات انتقاله للفري.

وسيتحدد إمكانية استكمال التعاقد من عدمه خلال الأيام القليلة المقبلة، بالإضافة إلى سعي النادي للتعاقد مع لاعب محلي آخر لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وكان الوحدة قد أعلن رسمياً عن صفقة وحيدة بالتعاقد مع الأوروجوياني نيكولاس ميليسي قادماً من الظفرة لمدة موسم على سبيل الإعارة.