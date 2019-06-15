اتحاد كلباء ينفي إمهاله لاعبين مدة لفسخ عقودهم مع أنديتهم

المصدر: كلباء- البيان الرياضي

أصدرت شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم بياناً رسمياً تنفي فيه إعطاء بعض اللاعبين من الخارج مهلة لفسخ عقودهم مع أنديتهم من أجل التعاقد معهم.

وتضمن البيان ما يلي: تنفي شركة الكرة بالنادي خبراً مغلوطاً تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إعطاء مهلة لبعض اللاعبين لفسخ عقودهم مع أنديتهم وهو ما يتنافى مع سياسة النادي الواضحة في التعاقد مع اللاعبين، وعليه تهيب الشركة من الجميع تقصي الحقائق ونقل المعلومات من المصادر الرسمية في شركة اتحاد كلباء لكرة القدم فقط.

وترددت في الساعات الماضية أنباء عن تحديد كلباء مهلة أمام المدافع الجزائري جمال بلعمري لاعب فريق الشباب السعودي مدتها 3 أيام من أجل حسم موقفه من العرض المقدم له من اتحاد كلباء.