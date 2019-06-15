مصدر بنادي النصر: لم نتلق أي عرض بِشأن خليفة مبارك

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أكد مصدر مسؤول بنادي النصر عدم تلقي أي عرض رسمي بشأن التعاقد مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم خليفة مبارك، نافيا في الوقت نفسه الأخبار المتداولة بشأن اقتراب توقيع اللاعب لنادي العين ووصفها بغير الصحيحة وموضحا أن خليفة مبارك باق في النصر.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب مرتبط بعقد لموسم آخر مع الفريق وهو متواجد حاليا في ألمانيا لمواصلة العلاج من الإصابة التي كان تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخبنا الوطني في كأس أمم آسيا التي استضافتها الإمارات يناير الماضي وسيكون ضمن اللاعبين الذين سيعتمد عليهم النصر في الموسم المقبل.

كما أكد نادي النصر على موقعه الرسمي أن خليفة مبارك من الركائز الأساسية ولم يتم الاستغناء عن خدماته.