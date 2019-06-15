العين يقترب من إعلان صفقات جديدة

المصدر: العين- طلحة عبدالله

تؤكد مصادر البيان الرياضي أن نادي العين اقترب من إنهاء مفاوضاته بنجاح مع أكثر من لاعب مواطن أبرزهم المدافع خليفة مبارك، لاعب نادي النصر لضمهم إلى صفوف الفريق البنفسجي في إطار سياسة تعزيز صفوفه بعناصر متميزة من اللاعبين المواطنين والأجانب قبل تدشين برنامجه الاعدادي للموسم المقبل والذي يبدأه بالتجمع الداخلي 6 يوليو المقبل ويستمر حتى الثامن عشر من الشهر نفسه ليغادر بعدها لإقامة معسكره الخارجي والذي اختار له النمسا، وينتظر أن يعلن النادي عن التعاقدات الجديدة أو أحداها على الأقل في غضون الساعات القريبة المقبلة.

وكان العين أسعد قاعدته العريضة بصفقات متتابعة خلال الأيام الماضية بدأها بالتجدد لعدد من اللاعبين الذين دخلوا فترة الشهور الستة، قبل أن يستقدم المدرب الكرواتي إيفان ليكو لمدة عامين، وتعاقد بعدها مع ثلاثة أجانب هم البرازيلي كايو كانيدو، والتوغولي كودجو لابا، والجزائري عبد الرحمن مزيان، فضلا عن المواطنين محمد جمال من الجزيرة، ومحمد هلال من عجمان.