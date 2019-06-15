الفجيرة يفاضل بين 4 مدربين للفريق الأول

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

يفاضل نادي الفجيرة حالياً بين أربعة مدربين بغية الوصول مع أحدهم إلى اتفاق من أجل تولي قيادة مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم في دوري الخليج العربي الموسم المقبل، ومن أبرز الأسماء التي ورد ذكرها المغربي حسين عموتة والتونسيان يوسف الزواوي وناصيف البياوي.

إضافة إلى الصربي جوران، وترغب إدارة النادي مبكراً في حسم هذا الملف والتفرغ للتعاقدات المحلية والخارجية إلى جانب تحديد ترتيبات الموسم الكروي الجديد والاستعداد المبكر للمعسكر الأوروبي، يذكر أن فريق الفجيرة أبرم حتى الآن صفقة وحيدة بالتعاقد مع مدافع العروبة أحمد الزيودي.