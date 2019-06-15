الأمم المتحدة تثمّن تنظيم الإمارات للأولمبياد الخاص 2019

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حيّا مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي أقيم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

والذي شارك فيه عدد كبير من وزراء الدول الأعضاء والمندوبين الدائمين وممثلين عن مجالس الإعاقة في تلك الدول، دولة الإمارات العربية المتحدة على نجاحها الكبير والمبهر خلال تنظيمها للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، الذي احتضنته العاصمة الإماراتية أبوظبي مارس 2019 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة 200 دولة.

حيث جاءت التحية والإبهار عقب حديث لاعبة الأولمبياد الخاص الإماراتية الشيخة شيخة القاسمي عن دور الرياضة في تغير حياتها، ومشاركتها في الألعاب العالمية التي أقيمت في أبوظبي، وشعورها بتغير كبير في نظرة المجتمع لها ولأقرانها قبل وأثناء الألعاب، وما أحدثته الألعاب من حراك مجتمعي، سواء في المدارس أو الأندية، وفى أي مكان يوجد فيه ذوو الإعاقة الفكرية.

من جانبه، قال المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي: سنفخر لسنوات طويلة بما حدث على أرض الإمارات قبل وأثناء الألعاب العالمية، وإن إبهار العالم لم يأتِ من فراغ في أول حدث أولمبي تشهده إحدى دول الشرق الأوسط، حيث قدمت أبوظبي للعالم نموذجاً رائعاً على الاهتمام بذوي الإعاقة الفكرية، وإن أهم ما أسهم في تحقيق هذا النجاح والإبهار هو الدعم الحكومي اللامحدود والمشاركة الشعبية الكبيرة.