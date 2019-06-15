ملفات ساخنة تنتظر شركة كرة القدم بخورفكان تحضيراً للموسم

المصدر: خورفكان- محمد فضل

ملفات ساخنة وعديدة تنتظر شركة كرة القدم بنادي خورفكان والتي تم تشكيلها قبل يومين برئاسة خليل غانم، ويبدو أن صيف أبناء الخور سيكون ساخناً هذه المرة و تتمثل أولى الملفات التي سيدرسها مجلس إدارة الشركة بضرورة التعاقد مع مدرب للفريق الأول وذلك خلفاً للخبير العراقي عبد الوهاب عبد القادر الذي تمكن من قيادة فرسان الخور للصعود لدوري الخليج العربي بعد مرور أكثر من 10 أعوام على الصعود الأول للفريق الذي كان يطلق عليه اسم الخليج في ذلك الوقت.

وكان هناك أكثر من اسم مدرب مطروح على مجلس إدارة النادي السابق، على رأسهم الألباني بيسنيك هاسي (47 عامًا) لكن توجه شركة القدم الحالية ربما يكون مغايراً لما ذهب إليه المجلس السابق، وتتمثل ثاني الملفات في ضم الأجانب الأربعة الذين سيدعمون كشوفات الفريق خلال الموسم الكروي الجديد 2019- 2020 إلى جانب التعاقد مع عدد آخر من اللاعبين المواطنين.

وكان النادي قد تعاقد مع كل من محمد يوسف حارس النصر السابق ومانع البارود القادم من كلباء وعلي المازمي لاعب شباب الأهلي، كما سيعمل مجلس الشركة على انفاذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتمثلة في زيادة الطاقة الاستيعابية للمدرجات وصيانة الملعب الرئيس للنادي والذي ستقام عليه مباريات دوري الخليج العربي.

اجتماع مرتقب

وسيضع اجتماع مجلس شركة كرة القدم المرتقب النقاط حول الحروف فيما يتعلق بهذه الملفات إلى جانب موضوعات أخرى تتعلق بمواعيد تجمع الفريق والمعسكر الخارجي تأهباً للموسم الجديد والذي يطمح من خلاله أبناء الخور إلى كسر قاعدة الهبوط والبقاء مع الكبار على الرغم من صعوبة المسابقة وذلك في ظل تدعيم عدد كبير من الأندية صفوفها بأبرز اللاعبين سواء أجانب أو مواطنين.