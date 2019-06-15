مصفوت يتعاقد مع عبد الغني نوح مديراً فنياً

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

أعلن أحمد سعيد الزحمي رئيس مجلس إدارة نادي مصفوت عن تعاقد ناديه مع المدرب الوطني عبد الغني نوح ليتولى قيادة الجهاز الفني بالنادي.

مشيراً إلى أن تجمع الفريق سينطلق في العاشر من شهر يوليو المقبل بوجود 40 لاعباً، غالبيتهم من المواطنين، إلى جانب وجود لاعبين آخرين من أصحاب الفئات الأربع، وأشار الزحمي إلى أن فريقه لن يستعجل التعاقد مع الأجانب، خصوصاً مع وجود متسع من الوقت لفترة التعاقدات التي تنتهي في 30 من سبتمبر المقبل، وسيكون هناك تريث كبير في هذا الجانب.

وذلك لاستجلاب لاعبين أجانب على مستوى عالٍ ليقودوا الفريق مع بقية زملائهم المواطنين إلى تحقيق النتائج المرجوة خلال الموسم الكروي الجديد، الذي سيدخله الفريق بشعار تحقيق الانتصارات حتى الوصول إلى تحقيق حلم جماهير مصفوت بالتأهل إلى مصاف دوري الخليج العربي للمرة الأولى في تاريخ النادي الذي ينتمي لإمارة عجمان.

ورحّب الزحمي بانضمام فريق البطائح إلى مصاف دوري الدرجة الأولى، مشيراً إلى أن كثرة أعداد الفرق في الدوري بالتأكيد تزيد من إثارة وقوة المسابقة، معرباً عن أمله في انضمام الفرق الأخرى التي انسحبت من قبل، وذلك لكي تكتمل المنظومة وتعود الإثارة من جديد لدوري الهواة.

ووصف الزحمي النسخة المقبلة بالصعبة بعد هبوط كل من دبا الفجيرة والإمارات، وهما الفريقان اللذان يمتلكان خبرات كبيرة في دوري المحترفين في ظل بقائهما لمواسم عديدة مع الكبار، ولذلك أعتقد أن دوري الموسم المقبل سيكون في غاية التعقيد، ولن يثنينا ذلك في مصفوت عن تحقيق الطموحات والتطلعات.