محمد هلال: الانتقال للعين خطوة عملاقة

المصدر: العين- طلحة عبدالله

تابع نادي العين تسيّده للميركاتو الصيفي وإسعاد جماهيره، وأعلن تعاقده مع لاعب متوسط الميدان محمد هلال النعيمي (23 عاماً)، قادماً من نادي عجمان لمدة 5 سنوات مقبلة وهي الصفقة الثالثة التي يبرمها النادي العيناوي بعد تعاقده مع البرازيلي كايو كانيدو، ولاعب الجزيرة السابق محمد جمال في الأيام السابقة.

وأكد هلال أن انتقاله للعين بمثابة خطوة عملاقة في مشواره، موضحاً أن ارتداء شعار نادٍ مثل العين يعزز من السيرة الشخصية لأي لاعب كرة قدم، وأشار إلى أنه سيضاعف من جهوده من أجل اجتياز هذا التحدي الكبير، ليكون على قدر الثقة والمسؤولية الكبيرة، خصوصاً أن العين ارتبط دائماً بالإنجازات والبطولات، بما يتطلب عملاً كبيراً وجهوداً جبارة من قبل اللاعبين.

وقال اللاعب في تصريحات نقلها عنه الموقع الرسمي للنادي: «اخترت الانضمام إلى صفوف العين لأضيف إلى مسيرتي الكروية إنجازات تاريخية، ولم أفكر أبداً في الأمور المادية بقدر التفكير في تحقيق تطلعاتي مع النادي الذي يعتبر الانتماء له حلماً بالنسبة لأي لاعب، وأشكر نادي العين على الثقة الغالية بنيل شرف الدفاع عن شعار الزعيم.

كما أتوجه بالتقدير العالي لإدارة نادي عجمان وجماهير«البرتقالي»، والجهاز الفني بقيادة المدرب المصري القدير أيمن الرمادي»، وأكد أن ما تم تداوله أخيراً حول أنه اشترط اللعب أساسياً لتجديد تعاقده مع ناديه السابق غير صحيحة، لأن لاعب كرة القدم يدخل القائمة الأساسية بجهوده وعطائه، وليس من الجيد الترويج لمثل تلك الأمور غير المنطقية.