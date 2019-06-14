ميركاتو «الهواة».. هدوء يسبق العاصفة

المصدر: الفجيرة: محمد فضل

لا يزال الهدوء سيد الموقف فيما يتعلق بالميركاتو الصيفي لأندية الهواة الـ 11 التي يتكون منها الدوري بعد انضمام نادي البطائح رسمياً للقائمة ليصل العدد حتى الآن إلى 11 مع ورود معلومات ومشاورات من هنا وهناك بقرب انضمام نادي الجزيرة الحمراء أيضاً لركب فرق دوري الدرجة الأولى.

وفيما يتعلق بالانتدابات الصيفية الحالية والتي تنشط على مستوى أندية دوري الخليج العربي عكس فرق الهواة فتحركات الأندية يشوبها البطء الشديد، ولكن يتوقع أن يتحول هذا الهدوء إلى عاصفة من التعاقدات مع اقتراب موعد نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبخلاف فريق الحمرية الذي تعاقد مع الثلاثي سعيد هبيد هداف صحار العماني وعلي خالد وراشد أحمد إلى جانب الذيد الذي وقع عقداً مع المحترف البرازيلي جوناثان القادم من صحم العماني فإن بقية الأندية لا تزال في مرحلة انتظار انطلاقة الميركاتو الصيفي رسمياً باتحاد الكرة في التاسع من يوليو المقبل والذي يستمر حتى 30 من سبتمبر القادم، ولذلك هناك مزيد من الوقت لجلب لاعبين أجانب ومواطنين على مستوى عال إلى جانب الاعتماد على اللاعبين أصحاب الفئات الأربع.

ويشير محمد عبدالله الهاشمي، المدير التنفيذي بنادي العروبة، إلى أن الوقت لا يزال مبكراً لإبرام تعاقدات، وإدارة العروبة برئاسة على مبارك بن عباد ستتريث في هذا الجانب، خصوصاً مع استمرار فترة التعاقدات لأكثر من شهرين ونصف الشهر، لافتاً إلى أن العروبة يبحث حالياً أيضاً عن مدرب بعد نهاية عقد مدربه التونسي غازي الغرايري الذي انتقل لتدريب الحمرية .

وعلى طريق العروبة يسير دبا الحصن الذي لم يجدد بعد عقد مدربه المصري الدكتور فتحي سليم، مدرب فرق المراحل السنية بالنادي ، الذي أبلى بلاءً حسناً خلال الموسم الماضي مع الحصن، كما تثار الشكوك حول استمرارية البرازيلي فينسوس سيلفا هداف الموسم الماضي .

تركيز

وفي أروقة دبا الفجيرة الهابط حديثاً لدوري الهواة فإن النية تتجه داخل أروقة النادي للحفاظ على اللاعبين المواطنين الحاليين الذين تشبعوا بخبرة المحترفين، فضلاً عن مشاورات تتم مع محترف الفريق الحالي البرازيلي دييغو داسيلفا الذي انتهى عقده مع نهاية الموسم الكروي الحالي، لكن إدارة دبا ترغب في تجديد عقده ليكون ضمن قائمة الفريق خلال الموسم الجديد

الأكثر نشاطاً

وكان نادي الحمرية قد دخل سوق الانتقالات الصيفية، وتمكّن من ضم الثنائي علي خالد وراشد أحمد اللذين وقّعا على عقد مع النادي الطامح للتأهل إلى مصافّ دوري الخليج العربي خلال الموسم الكروي المقبل 2019- 2020، ورحب جمعة الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، باللاعبين الجُدد، متمنياً لهما النجاح والتوفيق مع بقية زملائهم اللاعبين.

وأشار الشامسي إلى وجود مشاورات تتم حالياً مع المدرب التونسي غازي الغرايري الذي تم التعاقد معه، أول من أمس، وذلك بخصوص الانتدابات الخارجية، لافتاً إلى أن نادي الحمرية يسعى لجلب أفضل الأجانب الذين سيقودون الفريق مع بقية زملائهم المواطنين إلى منصات التتويج في الموسم المقبل.