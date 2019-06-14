الوحدة يعتمد أجانب قائمة «الآسيوية»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

قرر مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة، إسناد مهمة الإشراف العام على الفريق الأول وفريق الرديف، إلى عبد السلام جمعة، وذلك اعتباراً من الموسم المقبل، وتعيين فهد مسعود في منصب مدير الفريق الأول.

واستقرت شركة الكرة بالنادي خلال الاجتماع، الذي عقد أمس، بين أحمد الرميثي رئيس الشركة، وعبد الله سالم المدير التنفيذي، والجهاز الإداري للفريق، على قيد الرباعي الأجنبي الأرجنتيني سباستيان تيغالي والبرازيلي ليوناردو دي سوزا والكوري شانغ رم والوافد الجديد الأوروغوياني نيكولاس ميليسي، في قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا، إذ ينتظر العنابي مواجهة أمام النصر السعودي يومي 5 و12 أغسطس المقبل في دور الستة عشر من البطولة الآسيوية.

بينما ستتحدد القائمة المحلية للاعبين الأجانب، بناء على ما ستسفر عنه المفاوضات مع الإسباني كارلوس لوبيز (كارليتوس)، واكتمال التعاقد مع اللاعب من عدمه، أو الاستقرار على الرباعي الأجنبي الموجود حالياً، فيما يدرس النادي العروض المقدمة للتعاقد مع المغربي مراد باتنا لاختيار ما يصب في مصلحة النادي واللاعب.

تحضيرات

وناقش الاجتماع، ملف تحضيرات الفريق، استعداداً للموسم المقبل، وتفاصيل المعسكر الخارجي المقرر إقامته في هولندا، بالإضافة إلى الاستقرار على الجهاز المعاون للمدير الفني الجديد، الهولندي موريس شتاين.

وقال عبد السلام جمعة المشرف العام على فريق الوحدة، إن تجمع الفريق سينطلق يوم 20 يونيو الجاري بالعاصمة أبوظبي، ويبدأ بالفحوص الطبية المعتادة بعد عودة جميع اللاعبين من الإجازة، بينما تم تحديد موعد السفر إلى هولندا، لبدء المعسكر الخارجي، وذلك يوم 25 يونيو الجاري، على أن يعود الفريق إلى الدولة يوم 20 يوليو المقبل.

وأضاف أن فريق الوحدة سيخوض خلال معسكر هولندا 6 مباريات ودية متدرجة المستوى، مع إمكانية تعديل أطرافها ومواعيدها، وفقاً لرؤية المدير الفني شتاين، فيما سيكمل الفريق تحضيراته عقب العودة من هولندا، بخوض مباراة ودية، وسيتم الاتفاق على النادي الذي يواجه الوحدة في هذه الودية وموعدها لاحقاً، في بروفة أخيرة قبل خوض مباراة الذهاب أمام النصر السعودي بالرياض، يوم 5 أغسطس المقبل.

استقرار

وأوضح أن المدير الفني موريس شتاين، استقر على الجهاز المعاون له في قيادة الوحدة، وهو جهاز فني هولندي بالكامل، مكون من فيدريك مساعداً أول، بالإضافة إلى الهولندي جاكوبس مدرباً للياقة البدنية، ومواطنه دينيس مدرباً لحراس المرمى، مع استمرار الفرنسي فلورينت موتا من الجهاز الفني السابق.

مشيراً إلى أن إدارة النادي استقرت على قيد تيغالي وليوناردو وميليسي وشانغ رم للقائمة الآسيوية، بغض النظر عن إمكانية التعاقد مع لاعب أجنبي آخر، والذي في حال إتمامه سيتم قيده في القائمة المحلية، أما بالنسبة للاعبين الذين انتهت إعارتهم، وهم عبد الله الظنحاني (الفجيرة)، وسعد فريش (حتا)، وعبد الله يوسف (الظفرة)، ومنصور عبد الله (العروبة)، فإن النادي سيبحث تجديد إعارتهم مرة أخرى، في ظل الاستقرار على القائمة الحالية من اللاعبين، وبعد استعادة المعار من الظفرة المصري عبد الله الرفاعي.

ووجّه عبد السلام جمعة، الشكر إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة، على ثقة سموه باختياره مشرفاً عاماً على الفريق الأول والرديف، كما وجّه الشكر إلى مجلس إدارة النادي وشركة كرة القدم، مؤكداً أن الجميع سيحاول الاجتهاد والعمل بمنتهى الإخلاص ودأب، من أجل تحقيق طموحات إدارة وجماهير العنابي، التي تستحق دائماً السعادة والمنافسة على البطولات، والوجود على منصات التتويج في الموسم المقبل، من خلال منظومة عمل متكاملة ومتفاهمة.