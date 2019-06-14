«تنفيذية الصالات» تعتمد برنامج الموسم الجديد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

عقدت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات اجتماعها الدوري، أول من أمس، وترأس الاجتماع عبدالملك جاني، رئيس اللجنة، بحضور جميع الأعضاء.

وأكد عمران عبدالله النعيمي، أمين السر العام للجنة والناطق الرسمي باسم اللجنة، أن الاجتماع اعتمد خريطة وبرنامج الموسم الرياضي الجديد، حيث تبدأ فترة التسجيل الصيفية من 1 أغسطس إلى 12 سبتمبر الصيفية والشتوية من1 يناير 2020 إلى 31 منه، ويبدأ الموسم ببطولة كأس السوبر بين شباب الأهلي والنصر يوم 27 أغسطس.

وستكون قرعة كأس الاتحاد وكأس الإمارات يوم 21 أغسطس القادم وتنطلق بطولة كأس الاتحاد يوم 3 سبتمبر لغاية 30 منه وكأس الإمارات التي ستلعب بنظام المجموعات من 6 أكتوبر حتى 28 منه دون مشاركة لاعبي المنتخب.

وسينطلق الدوري في 8 نوفمبر وينتهي في مارس وتلعب بطولة الكأس في مسك ختام الموسم في أبريل 2020. كما تم اعتماد 4 بطولات لفئة الشباب وهي السوبر والدوري والكأس وبطولة الأكاديميات، وتم وضع الآلية والتصور الخاص بمسابقات فئة الشباب، وتم اعتماد إقامة دورات تدريبية وتأهيلية للمدربين والحكام خلال الموسم القادم، وتمنت اللجنة التنفيذية لفريق نادي الظفرة الذي يستعد لتمثيل الدولة في دوري أبطال آسيا كل التوفيق، وأعلنت عن تسخير إمكاناتها تحت تصرّف ننادي الظفرة ممثل الدولة في المحفل الآسيوي الذي تستضيفه تايلاند أغسطس القادم.

وفيما يتعلق بالمنتخبات الوطنية فقد تمت مناقشة الخطة الإعدادية لأبيض الرجال الذي سيشارك في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019 وسيبدأ التجمع يوم 6 سبتمبر الجاري، وستكون التصفيات في الكويت اعتباراً من 15 أكتوبر القادم.