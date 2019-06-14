الغافري جزراوي.. وإطلاق هاشتاغ «مبخوت الفخر»

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

كشفت مصادر لـ «البيان الرياضي» أن شركة الجزيرة لكرة القدم أنهت تعاقدها مع لاعب وسط الوحدة سلطان الغافري لمدة موسمين، وبعد أن دخلت في مفاوضات مكثفة عبر الأسبوعين الماضيين كللت بنجاح. ويتوقع أن يحلّ الغافري (32 عاماً) بديلاً للاعب الشاب محمد جمال الذي انتقل إلى العين.

على جانب آخر، أطلقت جماهير الجزيرة هاشتاغ «مبخوت الفخر»، وقد لاقى مشاركة واسعة النطاق من محبي مبخوت، حيث تغنوا بوفائه لفخر أبوظبي والتمسك به بعيداً عن إغراءات الأندية المحلية في التعاقد معه، كما شاركوا بنشر أهدافه الساحرة والأرقام القياسية التي حققها محتلاً المركز الثالث في القائمة التاريخية للدوري الإماراتي برصيد 133 هدفاً.