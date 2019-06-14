النصر يعرض 600 ألف دولار لاستعارة بافيز

المصدر: دبي- عدنان الغربي

كشفت صحف تشيلية أن النصر قدم عرضاً بـ600 ألف دولار أمريكي لنادي كولو كولو التشيلي من أجل استعارة لاعبه الدولي استيبان بافيز الذي يشغل مركز الارتكاز.

وبدأ بافيز مسيرته الاحترافية في 2009 بنادي كولو كولو، ولعب بنظام الإعارة لأندية رنجرز وسان ماركوس وتيموكو في الدوري التشيلي من 2010 إلى 2012، ولعب لمدة موسم واحد في نادي بارانانينسي البرازيلي.

ويتواجد بافيز في البرازيل حالياً، للمشاركة مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا التي تنطلق غداً، كما يدرس النصر خيارات أخرى في مركز الارتكاز بهدف استكمال حلقة اللاعبين الأجانب.