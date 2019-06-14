جزائري وتوغولي مع العين حتى 2022

المصدر: العين - طلحة عبد الله

واصل فريق العين صفقاته المدوية ليزيد اشتعال أجواء الميركاتو الصيفي، إذ أعلن رسمياً أمس عن تعاقده مع الجزائري عبد الرحمن مزيان قادماً من فريق نادي اتحاد العاصمة الجزائري، لمدة أربع سنوات، وسيرتدي اللاعب القميص رقم 8.

كما أعلن عن تعاقده مع المهاجم التوغولي كودجو لابا من نهضة بركان المغربي ليرتدي الرقم 9، وبذلك أكمل النادي ملف اللاعبين الأجانب الأربعة، بعد أن جدد في وقت سابق تعاقده مع الياباني توسكاسا شيوتاني لمدة عامين، واشترى بطاقة اللاعب البرازيلي كايو كانيدو من نادي الوصل، وتعاقد معه لمدة ثلاثة مواسم. وعلم «البيان الرياضي» أن العين سيعير لاعبه المالي حامد دومبيا لأحد الأندية، بعد أن تعاقد معه قبل بداية النسخة الماضية لمونديال الأندية أبوظبي 2018.