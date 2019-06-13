شكراً هزاع بن زايد .. هاشتاق عيناوي يتصدر تويتر

المصدر: العين ــ طلحة عبدالله

تفاعلت جماهير نادي العين مع هاشتاق في تويتر بعنوان أسعدتنا #شكرا_هزاع_بن_زايد بعد التعاقدات والصفقات الكبيرة التي أبرمها النادي خلال اليومين السابقين.

وأكد مغردون عيناويون أن سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس نادي العين، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين لكرة القدم، هو صاحب الفضل الأول في النجاحات الكبيرة التي ظل يحققها النادي في إبرام صفقات انتقال لاعبين على مستوى فني متميز مواطنين وأجانب، وعبروا عن سعادتهم بالاهتمام الكبير لسموه في تجهيز فريق الكرة بالنادي للموسم الجديد ودعم صفوفه بأميز العناصر في إطار استراتيجية قيادة النادي لاستعادة قوة الزعيم وتحضيره بقوة للموسم المقبل تطلعا للمنافسة على مختلف البطولات المطروحة في الساحة داخليا وخارجيا.

وتعاقد العين اليوم مع كل من التوغولي كودجو لابا قادما من نهضة بركان المغربي، والجزائري عبد الرحمن مزيان، من اتحاد العاصمة الجزائري، ليكمل ملف اللاعبين الأجانب الأربعة بعد أن جدد في وقت سابق تعاقده مع الياباني توسكاسا شيوتاني لمدة عامين، واشترى بطاقة اللاعب البرازيلي كايو كانيدو من نادي الوصل، وتعاقد معه لمدة ثلاثة مواسم، وعلى مستوى المواطنين استقدم كل من محمد جمال وهلال محمد من ناديي الجزيرة وعجمان على التوالي، فيما أكدت مصادر مطلعة أن أكثر من لاعب مواطن في طريقهم للتوقيع للزعيم.