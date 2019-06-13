العين يشعل الميركاتو بثلاث صفقات في 24 ساعة

المصدر: العين- طلحة عبدالله

أشعل نادي العين الميركاتو الصيفي والمجالس الرياضية في مواقع التواصل الاجتماعي بثلاث صفقات من العيار الثقيل أعلنها في خلال 24 ساعة فقط فبعد أن أعلن تعاقده مع اللاعب المواطن هلال محمد لمدة 5 سنوات قادما من نادي عجمان مساء أمس عاد اليوم ليتعاقد رسميا مع الجزائري عبد الرحمن مزيان، لمدة أربع سنوات قادما من اتحاد العاصمة الجزائري، والمهاجم التوغولى كودجو لابا، قادما من نهضة بركان المغربي، وبذلك يكمل النادي العيناوي ملف لاعبيه الأجانب الأربعة، بعد أن جدد تعاقده لمدة عامين مع الياباني توسكاسا شيوتاني، في وقت سابق، وأعلن لاحقا تعاقده لمدة 3 مواسم مع البرازيلي كايو كانيدو بعد أن قام بشراء بطاقته من نادي الوصل.

وتؤكد مصادر البيان الرياضي أن النادي بصدد اعارة لاعبه المالي حامد دومبيا الذي كان تعاقد معه قبل انطلاق النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية والتي استضافتها الدولة في ديسمبر من عام 2018.

وكان البيان الرياضي أشار في وقت سابق إلى أن العين اقترب كثيرا من التعاقد مع التوغولي كودجو لابا، والجزائري عبد الرحمن مزيان وسيعلن عن ذلك رسميا في غضون أيام وهو ما حدث بالفعل، كما أكدت المصادر أن صانع ألعاب الفريق الموهوب عمر عبد الرحمن( عموري) اقترب من العودة للفريق البنفسحي بعد أن أمضى موسما مع نادي الهلال السعودي الذي انتقل له العام الماضي، وتترقب الجماهير العيناوية السعيدة بتعاقدات النادي المحلية والخارجية الخبر السعيد خلال الأيام القليلة المقبلة.