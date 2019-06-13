خليل غانم: شرف كبير تكليفي برئاسة شركة خورفكان للكرة

المصدر: خورفكان : محمد فضل

أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم إمارة الشارقة، قراراً بتشكيل مجلس إدارة شركة نادي خورفكان لكرة القدم، برئاسة خليل غانم وعضوية علي محمد راشد النقبي، وعدنان علي الحوسني، وعبدالله محمد الحمادي، ونايف حسن المنصوري، وعلي خليل الحوسني، ومبارك مسعود الملا الحمادي، وسيعقد المجلس اجتماعه الأول في أقرب وقت لتوزيع المناصب الإدارية على الأعضاء الجدد، وكان خورفكان قد صعد مع نهاية الموسم الماضي إلى مصاف دوري الخليج العربي بعد احتلاله للمركز الأول ونيله درع الهواة.

ووجه خليل غانم، رئيس شركة كرة القدم بنادي خورفكان، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعم الأول للرياضة والرياضيين بالإمارة الباسمة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضية، وذلك للثقة الغالية التي أولوها لهم بتولي إدارة شركة كرة القدم بنادي خورفكان، موضحاً أن المهمة شرف كبير سيعمل من خلالها مع اخوانه على النهوض بالفريق الأول وتثبيت أقدامه في دوري الخليج العربي.