الحمرية يتعاقد رسمياً مع المدرب التونسي الغرايري

المصدر: الفجيرة: محمد فضل

أعلن نادي الحمرية عن تعاقده رسمياً مع المدرب التونسي غازي الغرايري مدرب فريق العروبة السابق، وذلك تأكيداً لما أعلنه «البيان الرياضي».

حضر توقيع العقد مع المدرب الجديد، جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، الذي أشاد بالخبرات التدريبية التي يتمتع بها المدرب الغرايري، لافتاً إلى أن العقد لموسم واحد قابل للتجديد، وسيباشر الغرايري مهامه رسمياً، اعتباراً من يوليو المقبل. وأكد الشامسي في تصريح للبيان الرياضي، أن الطرفين اتفقا على كل بنود العقد المبرم، منوهاً بأن الغرايري سبق له أن خاض أكثر من تجربة، مع عدد من فرقنا المحلية.

بدوره، عبر الغرايري عن سعادته بالتعاقد مع فريق الحمرية، موجهاً الشكر لإدارة النادي، لافتاً إلى أنه أيضاً مسرور بالبقاء للموسم الثاني على التوالي في الإمارات.