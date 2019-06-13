31 صفقـة تحـرّك ركود الميركاتو الصيفي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

يشهد سوق الانتقالات في دوري الخليج العربي حالة ركود، في ظل ارتفاع أسعار اللاعبين، وقلة الخيارات المتاحة أمام الأندية، وتراجع إنفاقها مقارنة بالسنوات الماضية.

حيث لم تبرم الأندية سوى 31 صفقة حتى الآن، قبل أيام قليلة من انطلاق تحضيراتها الصيفية للموسم الجديد، ولكن حالة الهدوء في سوق الانتقالات، لا تشمل كافة الأندية التي تحرك بعضها في كل الاتجاهات، بضم لاعبين أجانب ومواطنين، ومن الفئات الأخرى.

ودخل 11 نادياً سوق الانتقالات الصيفية بشكل متفاوت، فيما ما زالت 3 أندية خارج الحسابات، ولم تبرم أي صفقة ، وهي شباب الأهلي وعجمان والجزيرة، رغم الأخبار غير الرسمية التي أشارت في وقت سابق، إلى تعاقد الأخير مع سلطان الغافري لاعب الوحدة.

ويبدأ تسجيل اللاعبين في كشوفات اتحاد الكرة لفترة الانتقالات الصيفية للموسم الجديد، 9 يوليو المقبل، ويستمر إلى غاية 30 سبتمبر 2019.

تميز

دخل العين سوق الانتقالات بقوة، بإبرام أغلى صفقة في دوري الخليج العربي إلى غاية الآن، وهي التي تخصّ تعاقده مع البرازيلي كايو كانيدو، القادم من الوصل بـ 6 ملايين دولار، وبعقد يمتدّ حتى 2022، إضافة إلى ضمه لاعب الجزيرة محمد جمال، وهو مستمرّ في البحث عن الصفقات النوعية واللاعبين المميزين.

وما زال النصر يتصدر قائمة الأندية الأكثر نشاطاً في إبرام الصفقات، بتعاقده مع 5 لاعبين، لكنه اختار الهدوء وعدم الإعلان عن صفقاته حتى الآن.

والتي تشمل الكوراساوي براندلي كواس لاعب فريق هيراكليس الهولندي، والبرتغالي انتونيو جوزيه كارفالو الملقب بـ «توزي»، لاعب فريق فيتوريا غيمارتش، في مركز صانع الألعاب لمدة موسمين، ولاعب الارتكاز مهند خميس القادم من نادي الفجيرة، والمدافع يعقوب البلوشي القادم من اتحاد كلباء، كما يسعى النصر إلى التعاقد مع لاعب أجنبي رابع في مركز الارتكاز، ولاعبين مميزين ضمن فئة المقيمين.

ومقابل هذه التعاقدات اختار النصر عدم تجديد التجربة لـ 7 لاعبين، هم المدافع اللبناني جوان العمري، والتشيلي روني فرنانديز، والبرازيلي سيرجيو دوترا، إضافة إلى 4 لاعبين مواطنين، هم مسعود سليمان وحارس المرمى محمد يوسف وعلي حسين والمدافع سبيل غازي، الذي لعب معاراً إلى نادي الإمارات الموسم المنتهي.

تعاقد

ويعدّ الظفرة إلى جانب النصر، من الفرق الأكثر نشاطاً في سوق الانتقالات، بتعاقده مع 5 لاعبين، هم المدافع مسعود سليمان في صفقة انتقال حرّ، ومحمد سيف راشد ظهير أيسر دبا الفجيرة، والمدافع راشد مهير، الذي لعب معه معاراً من العين في الموسم الماضي، والهولندي ميخائيل روزفيل، والمصري حسن سامح في فئة المقيمين.

فيما فتح الظفرة باب الخروج أمام كل من رومولو دوس سانتوس، والمغربي أمين العطوشي، ونيكولاس ميليسي، وحميد سالمين. وضم اتحاد كلباء 4 لاعبين جدد، هم خالد شماريخ من نادي الإمارات، وناصر عبد الهادي القادم من الوحدة، والأردني ياسين البخيت، الذي كان يلعب بصفوف دبا الفجيرة، ويعقوب الحوسني من الجزيرة، في صفقة انتقال حرّ.

وضمّ الوصل 3 لاعبين إلى صفوفه، هم حارس المرمى محمد البيرق ، ولاعب وسط الظفرة حميد سالمين، ، والبرازيلي ويلتون سواريز.

ونجح نادي خورفكان الصاعد إلى دوري الخليج العربي، في ضم 4 لاعبين جدد إلى صفوفه، هم حارس المرمى محمد يوسف القادم من النصر، وعلي حسين لاعب خط وسط النصر السابق، إلى جانب مانع البارود من اتحاد كلباء، وحمد المازمي من شباب الأهلي، كما طلب خوفكان ضم لاعب وسط الوصل حميد عباس، في شكل إعارة لنهاية الموسم.

ودخل نادي الشارقة بطل الدوري سوق الانتقالات بصفقة واحدة حتى الآن، وهي صفقة ضم لاعب الوسط طارق الخديم، في صفقة انتقال حرّ، وتعاقد الفجيرة مع أحمد سليمان، وضم بني ياس 3 لاعبين، هم عيسى علي ، ومحمد هلال ، ولاعب الارتكاز سالم عبد الله، وتعاقد حتا مع الثنائي وليد أحمد وسبيل غازي، وضم الوحدة كلاً من الحسين صالح ، والأوروغواياني نيكولاس ميليسي.