«كواترو» يستضيف أكاديمية «سفنتين فور» الكويتية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استقبل مركز كواترو الرياضي، مساء أول من أمس، بعثة أكاديمية سفنتين فور الكويتية التي ستقيم المعسكر التدريبي الصيفي في ضيافة مركز كواترو، ويمتد المعسكر حتى الأحد السادس عشر من يونيو الجاري.

كان في استقبال البعثة عبدالرسول عبدالله مدير مركز كواترو الرياضي، حيث تضم البعثة 12 لاعباً للفئات السنية تحت 10 سنوات، ويترأس البعثة مشعل البلوشي برفقة الكابتن حسن بهبهاني.

يتضمن المعسكر برنامجاً مميزاً، حيث أعدت إدارة مركز كواترو الرياضي بالتعاون مع إدارة الأكاديمية الكويتية العديد من الفعاليات خلال أيام المعسكر، منها بطولة كروية تضم العديد من الأكاديميات الإماراتية المحلية، وأيضاً سيتم تنظيم عدة رحلات سياحية ترفيهية للبعثة لأهم وأبرز المعالم السياحية في الدولة.