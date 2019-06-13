بدر الزرعوني يواصل قيادة «صالات مليحة»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

جدد نادي مليحة الرياضي، مساء أول من أمس، تعاقده للموسم الرابع على التوالي مع المدرب الوطني بدر الزرعوني كمدير فني لقطاع كرة قدم الصالات.

وجرى توقيع العقد في مقر النادي بحضور عدد من قيادات النادي والكوادر الفنية والإدارية لفريق قدم الصالات.

وأكد مصبح بالعجيد الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحة بعد إمضاء العقد، على أهمية دور الكابتن بدر الزرعوني وما يتحلى به من كفاءة رياضية عالية وإنجازات عديدة، وما يتمتع به من خلق عال، وأشار إلى أن أسرة نادي مليحة سعيدة بتواصل التعاون مع الزرعوني بوصفة واحدا من أسرة النادي وأهمية استمرار تواجده ضمن كوادر نادي مليحة الفنية المميزة.

وأوضح أن الكابتن بدر الزرعوني يمتلك رؤية واستراتيجية فنية لكرة القدم الصالات بالنادي نظرا لتمتعه بخبرة عالية في هذا المجال .