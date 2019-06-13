حتا يجدّد عقد محمود قاسم

المصدر: دبي- علي الظاهري

واصلت شركة حتا لكرة القدم تحضيرات الموسم المقبل عل مستوى الفريق الأول للكرة بتجديد عقد اللاعب محمود قاسم لمدة موسم.

وكان محمود قاسم انضم إلى كتيبة «الإعصار» قبل موسمين قادماً من فريق شباب الأهلي رفقة شقيقه حمدان قاسم الذي كان يلعب في صفوف دبا الفجيرة، وتم تجديد التعاقد معه لموسم آخر. ويعتبران الشقيقان محمود وحمدان قاسم من العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق، ويعوّل عليهما حتا في الموسم المقبل كونهما من لاعبي الخبرة.

حيث يشاركان في التجربة الثانية مع الفريق في دوري المحترفين. ونجحت إدارة حتا في حسم موقف العديد من اللاعبين، حيث جددت إدارة النادي عقود كل من ماهر جاسم ومحمد جمال ولاحج صالح ومحمد طالب ويوسف شاه وعدنان حسين وخالد علي مطر.