«دبي الرياضي» يطلق برنامج تطوير المواهب الشابة

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

انطلقت فعاليات «برنامج دعم ورعاية المواهب الرياضية الشابة»، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) ومركز دو لاليغا للكفاءات العالية، بهدف تطوير اللاعبين الوطنيين وتعزيز كفاءتهم وإكسابهم الخبرة الدولية، من خلال الاحتكاك مع لاعبين أوروبيين في أفضل دوري في العالم.

برنامج

وبدأت المرحلة الأولى من البرنامج في استاد «ذا سيفينز» حيث يشارك اللاعبون وحراس المرمى، الذين تم اختيارهم من أندية دبي في الحصص التدريبية الخاصة التي تقام تحت قيادة مدربين «لاليغا» الإسبان، وتتواصل حتى يوم الأربعاء 19 يونيو الجاري وتقام في أماكن مختلفة عدة بالدولة.

ويضم البرنامج 51 لاعباً من مختلف الأندية والأكاديميات والمدارس التعليمية، وفي مقدمتهم اللاعبون الثمانية المشاركون من أندية دبي، وهم: المهاجم ربيع حسن علي سالمين البلوشي من نادي الوصل، الحارس يوسف فهد محمد آل رحمة من نادي الوصل، ومن نادي حتا يشارك المهاجم سيف سالم خلفان البدواوي، والمدافع فارس سالم ربيع البدواوي، ومن نادي شباب الأهلي يشارك المهاجم خليفة خميس سعد، والحارس موسى عبدالله موسى، ومن نادي النصر يشارك المدافع أحمد جاسم حسن البلوشي، والمهاجم علي محمود حسين الجسمي.

وتبدأ المرحة الثانية من البرنامج في شهر أغسطس المقبل حيث سيتم إيفاد اللاعبين إلى إسبانيا، للمشاركة في معسكر تدريبي، الذي يتضمن تدريبات ومُباريات تنافسية مع أفضل أندية الشباب في إسبانيا.

ويسهم هذا البرنامج في إكساب اللاعبين الخبرة الدولية والاحتكاك مع لاعبين أفضل دوري في العالم، وذلك تعزيزاً لاحترافية كرة قدم الشباب في الدولة وإعداد الجيل القادم من اللاعبين المُمثلين للكرة الإماراتية في البطولات الدولية المستقبلية، وتُعطى أولوية الاختيارات للاعبين الشباب المُشاركين مع المنتخبات الوطنية.

هدف

وقال علي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي: «يأتي هذا البرنامج استمراراً لجهود المجلس في تطوير المواهب الشابة من لاعبي أنديتنا وإعدادهم لقيادة في المنتخب الوطني والفرق الأولى بأندية الدولة لاعتلاء منصات التتويج في مختلف البطولات، ويعد هذا البرنامج امتداداً لبرنامج حارس المستقبل وبرنامج مهاجم المستقبل اللذين بدأهما المجلس قبل سنوات، ويتضمن البرنامج الجديد رعاية مركز دو لاليغا للكفاءات العالية، الذي يعد أحد أفضل مراكز إعداد الناشئين في المنطقة للمواهب الرياضية الشابة من أندية دبي»النصر، شباب الأهلي، الوصل وحتا«وضمهم في مرحلة أولى لتدريبات خاصة تحت قيادة مُدربين»لاليغا«الإسبان ويتبع فترة التدريبات سفر الشباب إلى معسكر تدريبي في إسبانيا خلال شهر أغسطس المقبل ويستمر لـ 18 يوماً يتضمن تدريبات ومُباريات تنافسية ضد أفضل أندية الشباب في إسبانيا».

وأضاف علي عمر: «تم اختيار اللاعبين في مراكز مختلفة بعد إخضاعهم لعدة اختبارات من قبل الأندية ومتخصصين في اللاليغا، الذين أشرفوا على البطولات المختلفة للأكاديميات التي أقيمت خلال الفترة الماضية.

مساهمة

يساهم البرنامج في إكساب لاعبينا الخبرة الدولية من خلال الاحتكاك بكبرى المدارس الأوروبية وخاصة المدرسة الإسبانية المعروفة بتميز المراحل السنية فيها، وذلك تعزيزًا لاحترافية كرة قدم الشباب في الدولة وإعداد الجيل القادم من اللاعبين المُمثلين للكرة الإماراتية في البطولات الدولية المستقبلية، وتُعطى أولوية الاختيارات للاعبين الشباب المُشاركين مع المنتخبات الوطنية.