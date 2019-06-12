اليماحي: تعاقدات الفجيرة سترضي تطلعات الجماهير

المصدر: Ⅶ الفجيرة- محمد فضل

أكد ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة أن مجلس الإدارة يدرس عدداً من السير الذاتية لمدربين عرب وأجانب بغية اختيار أفضلهم لتولي مهمة الفريق الأول خلال الموسم الكروي القادم 2019 - 2020، مشيراً إلى أن الفجيرة راغب في ضم أفضل العناصر سواء على صعيد اللاعبين الأجانب او المواطنين مطمئناً جماهير الذئاب بأن التعاقدات التي ستتم خلال الميركاتو الصيفي الحالي سترضي تطلعات أنصار النادي وستكون حسب الخانات التي يحتاجها الفريق.

وأشار اليماحي إلى أن اجتماع الإدارة المقبل سيضع النقاط على الحروف وذلك فيما يتعلق بمقر المعسكر الخارجي الأوروبي إلى جانب تحديد هوية المدرب الجديد الذي سيخلف المدرب السابق الدكتور عبد الله مسفر الذي قاد الفريق للبقاء مع كبار دوري الخليج العربي بعد أن كسر الفجيرة قاعدة الصاعد هابط وظل مع فرق دوري الخليج العربي للموسم الثاني على التوالي منوهاً إلى أن شكل وأداء الذئاب سيكون مختلفاً كماً وكيفاً في الموسم الجديد والذي سنحاول من خلاله تأمين البقاء منذ وقت مبكر بل والتفكير في التقدم نحو فرق المقدمة لافتاً إلى أن الفجيرة وبما يملكه من إمكانات ومن دعم مقدر من قبل الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي، قادر على تحقيق تطلعات الجماهير التي عانت كثيراً خلال الموسم الأخير لكن لاعبينا سيكونوا عند حسن ظنهم عندما يحين موعد مباريات دوري الخليج العربي اعتباراً من سبتمبر القادم، ورحب اليماحي بانضمام لاعب العروبة أحمد الزيودي الذي يعتبر دعامة أساسية للخط الخلفي للفجيرة مع وجود لاعبين آخرين في الطريق.