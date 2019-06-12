جماهير العين تترقب أخباراً سعيدة في الانتقالات

المصدر: Ⅶ العين- طلحة عبدالله

ما زالت جماهير نادي العين تترقب أخباراً سعيدة فيما يخص التعاقدات الجديدة بالنادي، بعد أن رشحت العديد من الأخبار التي تؤكد أن إدارة شركة الكرة توصلت إلى تفاهمات مع عدد من الأسماء المحلية والأجنبية لدعم صفوف الزعيم قبل بداية المعسكر الخارجي الذي ينطلق في النصف الثاني من شهر يوليو المقبل بالنمسا، وكانت الصفقة الأولى التي أسعدت أنصار الفريق البنفسجي هي شراء بطاقة البرازيلي كايو كانيدو، من فريق نادي الوصل والتعاقد معه لمدة ثلاثة مواسم، وقبلها تعاقد النادي مع المدرب الكرواتي إيفان ليكو، لمدة عامين ليعود العين للمدرسة الكرواتية بعد أن جرب لفترة قصيرة المدرسة الإسبانية ممثلة في المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو، والذي تعاقد معه النادي لمدة 6 أشهر انتهت بانتهاء الموسم المنصرم.

وكانت تقارير إخبارية ربطت اللاعب التوغولي كودجو لابا، مهاجم نهضة بركان المغربي، للانتقال لصفوف العين هذا الموسم، فضلاً عن الجزائري عبد الرحمن مزيان، لاعب اتحاد العاصمة الجزائري، إلى جانب عودة قائد الفريق السابق وصانع ألعابه المتميز عمر عبد الرحمن (عموري)، إلى صفوف الفريق بعد أن أمضى موسماً مع الهلال السعودي بتعاقد حر، وفيما لم يتسنَ الحصول على تأكيدات تتعلق بهذا الخصوص تفيد مصادر وثيقة الصلة أن اللاعب عموري، أبدى رغبة كبيرة في العودة إلى صفوف العين هذا الموسم، وأشارت إلى أن شركة كرة القدم بالنادي ستعيد اللاعب بعقد يمتد لخمس سنوات، كما أكدت ذات المصادر أن أكثر من لاعب مواطن تم الاتفاق معه للتوقيع للعين خلال اليومين المقبلين وأبرزهم المدافع الدولي خليفة مبارك لاعب فريق نادي النصر.