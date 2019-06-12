محمود حسن وعبدالله علي مستمران مع حتا

المصدر: Ⅶ دبي-علي الظاهري

حسم نادي حتا موقفه من اللاعبين محمود حسن وعبدالله علي لاعبي الفريق الأول للكرة بعد الغموض الذي خيم على مستقبل اللاعبين مع «الإعصار»، ومن المقرر تجديد عقدي اللاعبين في الأيام المقبلة لتكون بذلك شركة الكرة جددت عقود 10 لاعبين وهم: ماهر جاسم ومحمد جمال ولاحج صالح ومحمد طالب ويوسف شاه وعدنان حسين وخالد علي مطر ومحمود قاسم إلى جانب استمرار الحارس عبيد ثاني وأحمد ناصر. ويعد المدافع محمود حسن كابتن الفريق وانضم إلى صفوف حتا قبل 3 مواسم، فيما يخوض عبدالله علي مشواره للموسم الثالث على التوالي مع «الإعصار» منذ انضمامه قبل عامين.