لجنة الانضباط تحدد 19 يونيو للنظر في قضية نادي الإمارات

المصدر: إيهاب زهدي

حددت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة يوم 19 يونيو الجاري للنظر في قضية نادي الإمارات واللاعبين ماجد ناصر وغابرييل، وطالبت الأطراف المعنية بالقضية بتحضير المذكرات الختامية.

و أكد محمد اسماعيل العوضي رئيس مجلس إدارة شركة الامارات لكرة القدم أن ناديه متمسك بحقه وصولا إلى أعلى المستويات.

وأشار إلى الشركة سوف تلجأ إلى كل الجهات القانونية لعرض قضيتها اذا لم يكن قرار لجنة الانضباط باتحاد الكرة لمصلحتها، بما فيها إمكانية الوصول إلى الاتحاد الدولي للكرة الفيفا أو المحكمة الرياضية الدولية الكاس.

وأكد العوضي ان لجنة الانضباط استمعت بشكل جيد جدا لشكوى شركة الامارات في اجتماعها مساء اليوم، وان نادي الإمارات سيدافع عن حقه الى أبعد مدى، موضحا أن الامارات لم يسيء في شكواه الى ماجد ناصر حارس مرمى شباب الاهلي، وان الشكوى على المواقف الذي تابعه الجميع عقب مباراة شباب الأهلي والفجيرة.

وكانت شركة الامارات قد تقدمت بشكوى إلى لجنة الانضباط، واستندت الى فيديو للاعب الفجيرة فرناندو جابرييل وهو يلمح الى ماجد ناصر بالزاوية التي يسدد فيها ركلة الجزاء، وطالب باعتبار الفجيرة خاسرا من شباب الأهلي، مع العلم أن الفجيرة فاز بتلك المباراة ليبقى في دوري الخليج العربي، فيما هبط الامارات الى دوري الدرجة الأولى.