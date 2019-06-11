الوصل يجدد عقد لاعبيه عبد الرحمن علي والبلوشي

المصدر: Ⅶ دبي- عزالدين جاد الله

جددت إدارة نادي الوصل التعاقد مع المدافع عبد الرحمن علي ولاعب خط الوسط بالفريق الأول لكرة القدم حمد البلوشي لمدة ثلاثة مواسم، وشارك عبد الرحمن علي في الموسم الماضي في 13 مباراة فقط، بواقع 717 دقيقة، وهو تقريباً معدل مشاركة حمد البلوشي نفسه الذي لعب 772 دقيقة فعلياً، بسبب غيابه عن عدد كبير من المباريات إثر الإصابات التي تعرض لها وغيبته طويلاً عن الملاعب، وأعلنت إدارة الوصل في وقت سابق عن تجديد تعاقدها مع حارس المرمى حميد عبد الله لمدة موسم للاستمرار في الذود عن عرين «الإمبراطور» في الموسم المقبل.

وتشهد قائمة «الإمبراطور» حركت تغييرات مستمرة، حيث رحل عن الفريق المحترف البرازيلي كايو كانيدو، الذي انتقل للعب ضمن صفوف نادي العين، إضافة إلى البرازيلي فينسيوس ليما الذي انتهت إعارته وقررت إدارة الوصل عدم التجديد له، وكذلك رحل حارس المرمى يوسف الزعبي، الذي انتقل إلى اتحاد كلباء، وتعاقد الوصل مع البرازيلي ويلتون سواريز محترف نادي الشارقة، والحارس محمد البيرق قادماً من اتحاد كلباء، وحميد عبد الله سالمين قادماً من الظفرة.

وعلى صعيد تحضيرات الفريق للموسم المقبل ينطلق معسكر الوصل الإعدادي الخارجي في 22 يوليو المقبل، حيث تغادر بعثة الوصل إلى النمسا لمدة 26 يوماً، حيث يعود الفريق في 18 أغسطس المقبل، ثم يعود الفريق لاستئناف برنامجه الإعدادي للموسم الكروي الجديد، ومن المقرر أن يخوض الوصل مباريات ودية عدة تحت إشراف المدرب الروماني لورينت ريجيكامب، على أن يبدأ تجمع اللاعبين والجهاز الفني يوم 14 يوليو المقبل.