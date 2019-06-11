«العربي» يدعو الجزيرة والوصل لكأس محمد السادس

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم مشاركة ناديي الجزيرة والوصل في كأس محمد السادس للأندية الأبطال التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم والتي ستنطلق اعتباراً من شهر أغسطس المقبل وستسحب قرعتها في الحادي والعشرين من شهر يوليو.

وكانت النسخة الماضية التي حملت اسم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، «كأس زايد للأندية الأبطال» شهدت نجاحاً باهراً سواء من الناحية الفنية والجماهيرية والإعلامية، حيث شارك فيها 32 فريقاً يمثلون أعرق وأكبر الأندية العربية واستطاع فريق النجم الساحلي التونسي أن يتوج بطلاً بعد فوزه على فريق الهلال السعودي في المباراة النهائية التي أقيمت باستاد هزاع بن زايد في مدينة العين أبريل الماضي.

ومثَل الإمارات في النسخة الماضية أندية العين والجزيرة والوصل. وتأتي مشاركة ناديي الجزيرة والوصل في النسخة الجديدة بدعوة من الاتحاد العربي لكرة القدم.

يذكر أن، البطولة العربية للأندية الأبطال تعتبر رابع أغلى بطولة أندية في العالم، من حيث المكافآت المالية المرصودة للبطل، خلف بطولات أوروبا وكأس ليبرتادوريس.

وحصل بطل النسخة الأخيرة لكأس زايد وهو فريق النجم الساحلي التونسي والذي تفوق على الهلال السعودي، لى مبلغ 6 ملايين دولار أميركي. في حين، تعتبر بطولة دوري أبطال أوروبا، الأغلى على مستوى العالم من حيث المكافآت المالية المرصودة للبطل 101 مليون دولار أميركي. وتحل بطولة كوبا ليبرتادوريس في المركز الثاني، عقب حصول الفائز على مبلغ 12 مليون دولار أميركي.