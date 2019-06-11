«قلب الأسد» يلتزم بالقانون

المصدر: Ⅶ دبي- إيهاب زهدي

تجتمع لجنة الانضباط في اتحاد الكرة مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، للاستماع إلى ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي الملقب بـ «قلب الأسد»، والبرازيلي فرناندو جابرييل لاعب الفجيرة، في التحقيق الجاري في الشكوى المقدمة ضدهما من نادي الإمارات، الذي يتهمهما فيها بالتواطؤ خلال مباراة الفريقين في الجولة السادسة والعشرين الأخيرة لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

استدعاء

سيكون اجتماع اليوم، هو الثاني للجنة الانضباط للنظر في الشكوى نفسها، بعد اجتماعها الأول قبل أسبوعين، والذي قررت فيه استدعاء اللاعبين، وممثلي أندية شباب الأهلي والفجيرة والإمارات، للاستماع إلى أقوالهم فيما يتعلق بالواقعة المذكورة، كما تمت مخاطبة لجنة دوري المحترفين، لتزويد الانضباط بنسخة رسمية من الشريط التلفزيوني الخاص بالمباراة من أجل الاطلاع عليه كاملاً، خاصة وأن اللقطات المرسلة من الشاكي نادي الإمارات الواقعة تحتاج إلى مشاهدة كاملة للمباراة.

من جانبه، رفض ماجد ناصر التعليق على الشكوى، وأكد التزامه بالقانون، والذي لا يجيز له الحديث عن شكوى محل تحقيق، وأشار إلى التزامه بالحضور في الموعد المحدد اليوم، أمام لجنة الانضباط للاستماع إلى أقواله بخصوص شكوى الإمارات، متمنياً أن تنتهي اللجنة من النظر في تلك الشكوى في وقت قريب، حتى يتسنى له الاستمتاع بالإجازة مع عائلته.

هبوط

سيكون النظر في شكوى اليوم، آخر الأمور العالقة، وحال الانتهاء منها سيتم الإغلاق على جميع أحداث الموسم الأخير، والذي شهد هبوط فريق الإمارات برفقة فريق دبا الفجيرة، إلى دوري الدرجة الأولى للهواة، في الجولة 26 الأخيرة لدوري الخليج العربي.

يذكر أن، نادي الإمارات اختصم شباب الأهلي واتهمه بالتواطؤ، واختصم نادي الفجيرة واتهمه بالغش، وطالب بخصم نقاط الفوز منه على شباب الأهلي في المباراة الأخيرة بالدوري، واعتباره خاسراً صفر/‏‏3، وكذلك توقيع عقوبة انضباطية على اللاعبين ماجد ناصر وجابرييل، مستنداً إلى فيديو للاعب الفجيرة وهو يسدد ركلة جزاء على ماجد، ويشير بعينيه إلى زاوية التسديد، مع العلم أن ماجد ناصر، تصدى لركلة جزاء أولى احتسبت للفجيرة في المباراة.

كان فريق الإمارات يحتاج إلى الفوز في الجولة الأخيرة على ضيفه الشارقة للبقاء في دوري المحترفين، بصرف النظر عن نتيجة منافسه المباشر الفجيرة ومستضيفه شباب الأهلي، إلا أن فريق الإمارات خسر 1-2، في الوقت الذي فاز فيه الفجيرة 3-1، ليحتل فريق الإمارات المركز الثالث عشر قبل الأخير برصيد 18 نقطة ويهبط، وينهي الفجيرة مشواره في المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة، ويبقى في دوري الخليج العربي للموسم الثاني على التوالي.