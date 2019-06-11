تعاون بين اتحاد الكرة ووزارة الصحة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بحث الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي باتحاد الإمارات لكرة القدم، سبل تعزيز التعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تضمن سلامة وصحة الرياضيين، وممارسي كرة القدم بشكل خاص. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الهاشمي، مع الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، بمقر الوزارة في دبي.

وأكد رئيس لجنة الطب الرياضي باتحاد الإمارات لكرة القدم، أن اتحاد الكرة، ممثلاً في لجنة الطب الرياضي، حريص على التعاون وتبادل الخبرات مع الجهات المختصة بالطب عامة، والطب الرياضي خاصة، بما يفتح أبواب التثقيف الصحي للاعب والأطقم الطبية وجميع منتسبي اللعبة، ما يساعد بصورة فعالة في تجنب السقوط في وهم المعلومات الخاطئة، ولضمان ممارسة مستدامة للنشاط الكروي، بوجود أطقم طبية مؤهلة وذات خبرة عالية.

وتعد الشراكة خطوة ايجابية لمصلحة رياضة الإمارات قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد، فالرياضة صحة وسلامة للجسم قبل النتائج والبطولات.

وتحرص جميع الاتحادات الرياضية في الدولة على توزفير جميع ظروف السلامة والصحة للرياضين خلال المنافسات والشراكة الجديدة مع وزرة الصحة ستثري مجال التثقيف الصحي للرياضيين وتنمي قدراتهم المعرفية في هذا الخصوص. وكان اتحاد الكرة قرر منذ فترة تأخير انطلاق الدوري الى ما بعد نهاية شهر أغسطس تفاديا لمخاطر حرارة الطقس.