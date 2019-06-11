«دو لاليغا».. موسم استثنائي بـ 9 بطولات

المصدر: Ⅶ دبي- البيان الرياضي

بدأ مركز دو لاليغا للكفاءات العالية، تدريباته استعداداً للموسم الجديد، وذلك بعدما اختتم الموسم الماضي بنجاحات استثنائية، شملت الفوز بــ 9 بطولات على مستوى دولة الإمارات، لتُثبت فرق المركز بفئاتها العمرية، أن دو لاليغا للكفاءات العالية، هو أفضل مركز لإعداد المواهب في المنطقة. حقق فريق دو لاليغا للكفاءات العالية بدبي، بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم فئة تحت 18 عاماً، بعد سلسلة لا هزيمة استمرت طوال البطولة، كما أعاد الفريق الكّرة مرة أخرى عندما توج بكأس تحدي مجلس دبي الرياضي.

وحقق فريق تحت 16 سنة بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم للفئة نفسها، بينما أحرز الميدالية الفضية في كأس التحدي، أما فريق الفتيات تحت 18 سنة، فقد فاز بكأس التحدي، بينما حل وصيفاً في بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم.

أما في العاصمة أبوظبي، فقد حقق فريق تحت 16 وتحت 14 سنة دوري مبادلة المجتمعي لكرة القدم، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، فضلاً عن تحقيق فرق تحت 14 وتحت 16 سنة كأس أبطال الشباب.

استعدادات

على جانب آخر، يستعد فريق دو لاليغا للكفاءات العالية، للسفر إلى إسبانيا في شهر أغسطس المُقبل، لإقامة معسكرهم الكشفي التدريبي السنوي، وينضم للفريق هذا العام نُخبة من المواهب الإماراتية من أندية دبي وأبوظبي، بهدف تطوير اللاعبين الوطنيين، وتعزيز كفاءتهم، وإكسابهم الخبرة الدولية، من خلال الاحتكاك مع لاعبين أوروبيين في أفضل دوري في العالم، وكذلك لإعدادهم للمُشاركة في كأس العالم 2022.

كفاءات عالية

ونجح مركز دو لاليغا للكفاءات العالية في ثلاث سنوات، من ضم أكثر من 150 لاعباً ولاعبة من جميع أنحاء الدولة، فضلاً عن فوز فريقه بالبطولة الرسمية للأكاديميات 3 مرات، كما طلبت عدة أندية إسبانية 15 لاعباً من لاعبي الكفاءات العالية للخضوع في فترات معايشة في إسبانيا.

انتقال

انتقل عدد من لاعبي مركز دو لاليغا للكفاءات العالية إلى أندية ومُنتخبات محلية وإقليمية وعالمية، مثل «نادي النصر الإماراتي، نادي الجزيرة الإماراتي، نادي العين الإماراتي، ونادي النجمة اللبناني، المنتخب البوليفي لكرة القدم، المنتخب الهندي لكرة القدم، والمنتخب الأردني لكرة القدم»، ويعمل المركز على تعزيز صفوف المنتخبات الوطنية الإماراتية بلاعبين شباب، على قدر عالٍ من الاحترافية والتمرس.