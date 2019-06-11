حتا يعسكر في صربيا و6 تجارب تُجهّزه للموسم المقبل

المصدر: Ⅶ دبي-علي الظاهري

قررت شركة كرة القدم في نادي حتا، أن يكون موعد التجمع الداخلي للفريق الأول للكرة، مطلع يوليو المقبل، على أن تكون المغادرة إلى معسكر الإعداد الخارجي في صربيا من 10 يوليو حتى مطلع أغسطس المقبل، وذلك في إطار الاستعداد للمشاركة الموسم المقبل في دوري الخليج العربي.

سباق مع الزمن

وأكد ناصر حسن الفلاسي مدير الفريق الأول لكرة القدم، أنهم في سباق مع الزمن، من أجل التحضير بصورة جيدة للموسم المقبل، بعد الصعود إلى دوري الخليج العربي، حيث تم تجديد الثقة بأكثر من 7 لاعبين، وهم لاحج صالح ويوسف شاه وخالد علي مطر ومحمد طالب وعدنان حسين ومحمد جمال وماهر جاسم ومحمود قاسم، إلى جانب استمرار أحمد ناصر والحارس عبيد ثاني، فيما يتواصل العمل من أجل حسم عقود بعض اللاعبين الآخرين، والبحث عن عناصر أخرى قادرة على تلبية تطلعات الفريق في مشواره المقبل، وخاصة على مستوى المحترفين الأجانب، بعد رحيل الثنائي البرازيلي جليمار دا سيلفا ولوان دو سانتوس.

وأضاف الفلاسي لـ «البيان الرياضي»، أن الفريق سيخوض 6 تجارب ودية في الصيف، استعداداً للموسم الجديد، بواقع 4 مباريات في معسكر المجر، مع فرق خليجية وأوروبية، ومباراتين بعد العودة من المعسكر قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، الذي تدشنه مواجهات مسابقة كأس الخليج العربي.

خطوة مهمة

وكشف الفلاسي عن تصعيد 5 لاعبين من الرديف إلى الفريق الأول، وهم راشد سالم وعمر سعيد، اللذان وجدا مع الفريق الموسم الماضي، ويلعبان في صفوف المنتخب الأولمبي، إلى جانب حمد معضد وعبيد عيد وخالد خلفان، الذين يخوضون تجربة جديدة هذا الموسم.