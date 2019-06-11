تغريدة السويدي تنفي انتقال مبخوت إلى العين

المصدر: Ⅶ أبوظبي- محمد محسن

مع نهاية كل موسم رياضي تحاصر الشائعات اللاعب الدولي علي مبخوت نجم نادي الجزيرة، وتربطه بانتقاله إلى أحد الأندية الكبرى، مرة إلى الدوري السعودي، وأخرى إلى نادي العين، وهذا الأمر طبيعي مع لاعب بقيمة علي مبخوت الفنية والتي تضعه في صدارة الهدافين المواطنين، ومع بداية الموسم ذكر البعض أنه سينقل إلى اتحاد جدة السعودي، مستندين إلى تقارير إعلامية سعودية، كما تناقلت الخبر بعض وسائل الإعلام، وكان رد فعل إدارة الجزيرة أنها لا تمانع في انتقال «الطلياني الصغير» في حال تقديره مادياً بالشكل الذي يتناسب مع قيمته الفنية.

في السياق نفسه، عمل المغردون خلال الـ 24 ساعة الماضية على الترويج بانتقال مبخوت إلى قلعة الزعيم في صفقة كبرى بين الناديين.

وغرد محمد سيف السويدي رئيس شركة الجزيرة لكرة القدم، قائلاً: أكاديمية الجزيرة عمل إداري جميل، قدمت أسماء صغيرة في السن لكنها كبيرة في العطاء، أمثال محمد العطاس، خليفة الحمادي، وعبدالله رمضان، لقد قدموا موسماً كبيراً وأراهم كباراً وهم يلعبون مع مبخوت ورفاقه الموسم المقبل، لتؤكد هذه التغريدة أن هذه الأسماء التي ذكرت غير قابلة للانتقال إلى أندية أخرى، كما أكدت بقاء مبخوت الموسم المقبل.

وبعيداً عن جرب «تويتر» وتفاعل المسؤولين فإن أكاديمية الجزيرة قد صعدت مواهب شابة عبر السنوات الأربع الماضية، كان لها أثر إيجابي في دعم الفريق الأول بعناصر مواطنة شابة، وقد بلغوا خلال السنوات الأربع الماضية 17 لاعباً أبرزهم: أحمد العطاس انتقل إلى شباب الأهلي، محمد جمال انتقل إلى العين، والبقية مقيدون في كشوفات الفريق الأول وهم: سالم راشد، أحمد ربيع، عبدالله إدريس، خليفة الحمادي، عبدالله رمضان، فئة المقيمين، سالم العيدي، زايد العامري، عيسى العتيبة، سلطان الشامسي، محمد العطاس، بدر الشبيبي، أحمد فوزي، سلطان مبخوت، عبدالرحمــن العامري، وأحمد محمــود.

