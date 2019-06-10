إيفان راكيتش يزور النصر

المصدر: دبي-عدنان الغربي

زار الكرواتي ايفان راكيتش نجم برشلونة الإسباني نادي النصر مساء اليوم الاثنين، وقام بجولة في مختلف مرافق استاد آل مكتوم بحضور أحمد هاشم خوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي وعبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة الكرة ووكيل أعماله.

ورحب نادي النصر بنجم برشلونة ببث فيديو قصير عبر الشاشة العملاقة في الملعب، تضمن أبرز أهدافه في الموسم الماضي في الليغا ودوري أبطال أوروبا.

وعبر النجم الكرواتي عن إعجابه بإستاد آل مكتوم وبحفاوة الاستقبال التي وجدها في دبي منذ وصوله لقضاء إجازته الصيفية.

وكان راكيتش نشر عبر حسابه في "الانستغرام" مجموعة صور وهو يرتدي الزي التقليدي الإماراتي، وتعتبر دبي من أهم الوجهات السياحية للمشاهير والنجوم، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية تواجد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني وعدد من نجوم الدوري الإنجليزي تقدمهم اشلي يونغ لاعب مانشستر يونايتد والكاي غوندوغان وليروي نجمي مانشستر سيتي.