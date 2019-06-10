"الصقور" يتمسك بـ 4 لاعبين ويستغني عن 4

المصدر: دبي-علي شدهان

دشن فريق الإمارات الأول لكرة القدم، عهد مدربه الوطني الجديد عيد باروت بالإعلان عن التمسك بـ 4 لاعبين والاستغناء عن 4 آخرين استعدادا للموسم المقبل الذي يلعب فيه "الصقور" في دوري الدرجة الأولى بعد الهبوط من دوري كبار المحترفين.

وأعلن محمد إسماعيل العوضي رئيس مجلس إدارة شركة نادي الإمارات لكرة القدم، عن أن ناديه يتمسك بالرباعي المؤلف من فهد خلفان وعلي صقر وعبدالله كوري وسعد سرور، في مقابل الاستغناء عن خدمات 4 آخرين هم عيسى علي ومحمد هلال وحسام لطفي وحارس المرمى أحمد الشاجي، مشيرا إلى أن التجمع الداخلي للموسم الجديد ينطلق الشهر المقبل بالفحوصات الطبية تمهيدا لانطلاق المعسكر الخارجي في سويسرا أو سلوفينيا أو صربيا، وخوض مباريات ودية عدة حسب تقديرات الجهاز الفني الجديد لـ "الصقور" بقيادة المدرب الوطني عيد باروت.

عهد باروت

وبدأ فريق الإمارات الأول لكرة القدم، عهد مدربه الوطني الجديد عيد باروت الذي تعاقد معه النادي لقيادة "الصقور" في دوري الدرجة الأولى خلفا للتونسي جلال القادري، حيث حرص النادي على تقديم باروت في مؤتمر صحافي عقده اليوم الاثنين في مقره برأس الخيمة بحضور العوضي، وعلي بودنوس مستشار كرة القدم في النادي.

موسم واحد

ووصف العوضي خطوة التعاقد مع باروت لموسم واحد بالمهمة، كونها تأتي بعد هبوط "الصقور" إلى دوري الدرجة الأولى، والتراجع الذي رافقه في الموسم المنتهي على مستوى النتائج على العكس من تطلعات الجماهير، منوها إلى أن باروت صاحب تجربة ممتازة، كاشفا النقاب عن 3 محاولات للتعاقد معه عندما كان "الصقور" في المحترفين.

لجنة فنية

وكشف العوضي عن تشكيل لجنة فنية برئاسة عمر المزكي نائب رئيس شركة كرة القدم، وعضوية علي بودنوس وباسم عبدالله مدير الفريق الأول، وعيد باروت المدرب الجديد لاختيار اللاعبين المواطنين والأجانب وكل الأمور الخاصة بالتعاقدات في صفوف الفريق الأول في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المزكي اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه مشرفا للفريق الأول بسبب ظروف خاصة يقدرها النادي.

مشروع كبير

ونوه العوضي إلى أن النادي سيعلن قريبا عن مشروع استثماري كبير يعود بفوائده المالية على أبناء النادي في الفترة المقبلة بعد الحصول على الموافقات المطلوبة لبدء العمل إثر النجاح الذي حققه في المنشآت الاستثمارية الحالية الموجودة في واجهة النادي، والتي تتضمن الشقق السكنية والمحلات التجارية ضمن رؤية النادي برئاسة الشيخ أحمد بن صقر القاسمي.

باروت سعيد

ومن جانبه، عبر عيد باروت عن تقديره لثقة الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس النادي بوجوده على رأس الجهاز الفني لفريق الإمارات خلال المرحلة القادمة، منوها إلى أنه لن ينسى الدعم الذي حصل عليه خلال فترة قيادته "الصقور" في موسم 2010، والذي شهد تتويج فريق الإمارات بلقب بطولة الكأس، مشددا على أن المدرب المواطن قادر على تحمل المسؤولية، وتحقيق النجاح المطلوب، معلنا عن طاقمه المعاون والمؤلف من رشيد مجاهد مدربا مساعدا، وحسام الغيث مدربا للياقة البدنية، ومدرب جديد لحراس المرمى.