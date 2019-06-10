شتاين يبدأ مهمته مع الوحدة أواخر يونيو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الوحدة، تعاقدها رسمياً مع المدرب الهولندي موريس شتاين «46 عاماً»، ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول، خلفاً لمواطنه تين كات، ولمدة موسم واحد قابل للتجديد، بعدما كان النادي والمدرب قد توصلا لاتفاق على بنود العقد الأسبوع الماضي.

‏ويبدأ شتاين مهمة تدريب الفريق مع انطلاق التجمع الداخلي نهاية يونيو الجاري، استعداداً للموسم الرياضي القادم، الذي ينطلق مبكراً بالنسبة للوحدة، بمواجهة النصر السعودي في دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا، يومي 5 و12 أغسطس المقبل. وأعرب مجلس إدارة الشركة، عن أمنياته بالتوفيق والنجاح للمدرب الهولندي في مهمته مع الفريق.

كما ينتظر أن يحسم النادي ملف إكمال الأجانب والتعاقدات الجديدة خلال الأيام القادمة، وقبل سفر الفريق إلى المعسكر الخارجي، المقرر في هولندا يوم 25 يونيو الجاري.