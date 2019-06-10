تغيير مجلس إدارة «الإمبراطور» حديث الوصلاوية

المصدر: Ⅶ دبي- عز الدين جاد الله

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي، تفاعلاً كبيراً خلال اليومين الماضيين بين جمهور الذهب على الأنباء التي ترددت بكثافة عبر تغريدات عدة بتغيير مرتقب سيطال مجلس إدارة نادي الوصل.

وجهات النظر تباينت بين مؤيد ومعارض لتغيير المجلس الحالي برئاسة راشد بالهول، حيث أيد البعض تغيير المجلس بعد الأنباء غير الرسمية التي أشارت إلى قرب تولي أسامة الشعفار رئاسة المجلس الجديد، حيث تصدر هاشتاق «شكراً أحمد بن راشد» «تريند» شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، أول من أمس، تفاعلاً مع تعليق أسامة الشعفار على حسابه على شبكة «الإنستغرام» على صورة سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل بجملة «شكراً أحمد بن راشد»، حيث أكد الجمهور أن تعليق الشعفار على الصورة يؤكد قرب الإعلان رسمياً عن توليه رئاسة مجلس إدارة نادي الوصل، في حين طالب البعض بالإبقاء على مجلس الإدارة الحالي وإعطاء راشد بالهول ومجلسه الفرصة، خصوصاً أن الوصل على أعتاب موسم جديد يجري له الإعداد حالياً، ومازالت التكهنات تدور بتغيير المجلس من عدمه خصوصاً أن الوقت مثالي بنهاية الموسم، واستعداد كل الفرق للموسم الكروي الجديد لكن تبقى الأمور خارجة عن النطاق الرسمي.