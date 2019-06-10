شباب الأهلي يضم كارلوس إدواردو

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أكمل شباب الأهلي، اتفاقه مع البرازيلي كارلوس إدواردو (29 سنة)، ليكون ثاني اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد الاستقرار على بقاء مواطنه لوفانور، في قائمة الفريق بالموسم المقبل.

وصلت إدارة شباب الأهلي إلى صيغة توافقية في التعاقد مع اللاعب، بعد تعثر المفاوضات في وقت سابق، ما هدد بإمكانية إلغاء صفقة التعاقد مع لاعب الهلال السعودي السابق.

ولا يزال شباب الأهلي، يبحث عن لاعبين أجنبيين آخرين، بعد رحيل اللاعبين الأجانب الثلاثة بقائمة الفريق بالموسم الماضي، الأرجنتينيين ماورو دياز وإيمليانو فيكيو، والإكوادوري إيوفي.