«مليحة» يختتم مبادرة «شكراً لكم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتم الفريق التطوعي بنادي مليحة الرياضي مبادرته المجتمعية التي حملت اسم «شكراً لكم»، التي خصصها لتكريم الكوادر البشرية التي أدت أعمالها خلال أيام عيد الفطر السعيد، وساهمت بجهودها في خدمة المجتمع من خلال مناوباتها في تلك الفترة.

وقام الفريق التابع للجنة الثقافية والخدمة المجتمعية في تنفيذ المبادرة، ومثلت تحيّة لكل المناوبين وشكراً لهم على عملكم خلال عطلة عيد الفطر السعيد، متضمنة المبادرة تحيّة لكل من يعمل ويسهر على راحتنا وأمن وأمان الناس والوطن.

وأعرب مصبح بالعجيد الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الثقافي الرياضي عن سعادته بهذه المبادرة التي مثلت قيمة مجتمعية تطوعية كبيرة، وقام بها الفريق من منطلق تعزيز الجهود وتقديم الشكر لكافة العاملين في الدوائر الحكومية خلال العيد.