العين يختار النمسا لإقامة معسكره الخارجي

المصدر: العين- طلحة عبدالله

تقرر أن يغادر العين إلى النمسا لإقامة معسكره الخارجي استعداداً للموسم الجديد في 18 يوليو المقبل، على أن يدشن تجمعه الداخلي في السادس من الشهر نفسه بالفحوصات الطبية للاعبين والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام ليبدأ بعدها التمارين الميدانية حتى 17 يوليو، وكان مطر عبيد الصهباني، مدير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي غادر نهاية الأسبوع الماضي إلى النمسا لمعاينة عدد من المقار التي ينتظر أن يقيم بها الفريق خلال فترة المعسكر الخارجي والذي يستمر لمدة شهر.

وتؤكد مصادر "البيان الرياضي"، أن جميع أعضاء الجهاز الإداري بالفريق البنفسجي مستمرون مع الفريق بالفترة المقبلة بقيادة محمد عبيد حماد، مشرف الفريق الأول والرديف، ومطر الصهباني، مدير الفريق، وعصام عبدالله الإداري.