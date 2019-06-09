دبا يبحث عن أجانب ويبقي الخديم مدرباً للنواخذة

المصدر: الفجيرة: محمد فضل

أكد سعيد راشد الخطيبي نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة الهابط حديثاً لدوري الهواة بان مجلس الإدارة برئاسة أحمد سعيد الضنحاني قرر الإبقاء على مدربه الوطني محمد عبيد الخديم الذي تولى المهمة مع نهاية الموسم الأخير خلفاً للسوري محمد قويض.

وكاد الخديم أن يحقق حلم الجماهير بإبقاء الفريق للموسم الخامس في دوري الخليج العربي لافتاً الى أن تراجع النتائج التي حققها النواخذة مع بداية المسابقة لم تسعف الخديم في إبقاء الفريق مع الكبار .

وأشار الخطيبي الى أن الخديم يعتبر من المدربين المواطنين الذين يعول عليهم كثيراً في رسم مستقبل دبا الفجيرة في دوري الهواة خلال الموسم الكروي المقبل والذي لن يكون سهلاً على الاطلاق لكننا في دبا عازمون على إعادة ترتيب الأوراق والعودة السريعة الى مصاف دوري الكبار من جديد.

كما نوه الخطيبي الى أن فريقه يبحث عن اجنبين في أعقاب انتهاء عقود المحترفين الأربعة وهم الأردنيين ياسين البخيت ويوسف الرواشدة الى جانب المغربي ادريس فتوحي والبرازيلي ديجو داسيلفا وبالتأكيد سيصل دبا الى مبتغاه وذلك فيما يتعلق بضم الأجانب مع ضرورة الإبقاء على لاعبينا المواطنين الذين يعول عليهم مجلس الإدارة والجهاز الفني كثيراً في الموسم الكروي الجديد 2019-2020 .

الجدير بالذكر ان محترف دبا السابق الأردني ياسين البخيت وقع عقداً مع اتحاد كلباء لموسم واحد فضلاً عن مفاوضات تتم حالياً بين الوصل والمغربي ادريس فتوحي الذي نال جائزة افضل لاعب محترف في دوري الخليج العربي ضمن ترشيحات الجمهور .