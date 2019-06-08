التونسي الغرايري قريب من تولي تدريب الحمرية

المصدر: الفجيرة : محمد فضل

دخل نادي الحمرية في مفاوضات مع المدرب التونسي غازي الغرايري مدرب العروبة السابق وذلك من أجل تولي كابينة الجهاز الفني في النادي الذي ينتمي لأمارة الشارقة .

وأشار جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية إلى أن المفاوضات مع المدرب التونسي قطعت شوطاً كبيراً مع تبقي فقط بعض التفاصيل البسيطة التي يمكن تجاوزها لافتاً الى أن الغرايري من المدربين المعروفين في الوطن العربي وان التعاقد معه اذا تم يكون مكسباً لفريق الحمرية الطامح للتأهل لدوري الخليج العربي خلال الموسم الكروي 2019-2020 مشيراً الى أن الحمرية ظل خلال الموسمين الأخيرين قريباً جداً من تحقيق حلم جماهير النادي بالتواجد في دوري الكبار معرباً عن أمله في أن تكون الثالثة ثابتة وأن يضع الفريق قدمه في دوري الخليج العربي منوهاً إلى وجود مفاوضات مع عدد مع اللاعبين المواطنين وكذلك الأجانب بعد ان تم الاستغناء عن البرازيليين ماركوس ومواطنه توماس داسيلفا وعند وصول المدرب الجديد سيتم التشاور معه فيما يتعلق بالخانات التي يحتاجها الفريق الأول .