«الإسباني» يُجهّز شباب الأهلي للموسم الجديد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

استقر فريق شباب الأهلي بنسبة كبيرة، على إقامة المعسكر الخارجي في إسبانيا انطلاقاً من منتصف يوليو المقبل، استعداداً للموسم المقبل، والمطالب فيه «فرسان دبي»، بالدفاع عن كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي للمحترفين لكرة القدم، إلى جانب خوض مباراة كأس السوبر في بداية الموسم، ودوري أبطال آسيا 2020.

وينتظر أن يخوض شباب الأهلي خلال معسكره الخارجي، 5 مباريات ودية، مع إمكانية خوض مباراة ودية أخيرة في الدولة قبل انطلاقة الموسم الجديد، بمباريات كأس الخليج العربي، والتي تقام بدون اللاعبين الدوليين، على أن يكون بداية تجمع الفريق في الأسبوع الأول من يوليو، حيث يخضع اللاعبون للفحوص الطبية اللازمة، إلى جانب تدريبات خاصة لاستعادة جانب من اللياقة البدنية المفقودة نتيجة الراحة الطويلة التي حصل عليها اللاعبون عقب نهاية الموسم الأخير.

في حين، لا تزال إدارة شباب الأهلي، تدرس الخيارات المتاحة لدعم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين المميزين، وسط أنباء بوجود صفقة ستكون من العيار الثقيل، وجار التجهيز لها حالياً، مع العلم أن شباب الأهلي، أصبح طرفاً رئيسياً في أغلب صفقات اللاعبين المواطنين الآن، إلى جانب البحث عن ثلاثي أجنبي من الطراز العالمي، للحلول مكان الثلاثي الأكوادوري أيوفي، والأرجنتينيين دياز وفيكيو.

في الوقت الذي تدرس فيه إدارة النادي أيضاً، طلبات الاستعارة أو التعاقدات التي تقدمت بها الكثير من الأندية، للاستعانة بخدمات لاعبين من شباب الأهلي في الموسم المقبل، وهناك توجه بترك المجال مفتوحاً أمام بعض اللاعبين الراغبين بالرحيل، في ظل سياسة شباب الأهلي، بالإبقاء على اللاعبين المميزين، والوجوه الشابة الواعدة، مع تصعيد عدد من لاعبي شباب الأهلي من فريق تحت 21 سنة.

يذكر أن شباب الأهلي، النادي الوحيد حتى الآن، والذي لم يجر أية صفقات جديدة سواء على صعيد اللاعبين المواطنين أو الأجانب.