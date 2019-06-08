أجانب العروبة بيريرا وكاريكاري.. «باي باي»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

استغنى مجلس إدارة نادي العروبة عن الثنائي الأجنبي البرازيلي اديلسون بيريرا والسنغالي كاريكاري بعد فشلهما في قيادة الفريق للصعود إلى دوري الخليج العربي بعد حلول الفريق ثالثاً خلف حتا الوصيف الذي انتزع البطاقة الثانية بفارق هدف وحيد عن العروبة فيما ظفر خورفكان بدرع الدوري، من ناحية أخرى، ينتظر نادي العروبة قرار هيئة التمييز والتي تعقد اجتماعها يوم 10 الجاري .

وذلك للفصل في شكوى العروبة ضد مصفوت بشأن المشاركة غير القانونية للاعب الايفواري تشارلز سوهوسي بعد أن تم الطعن في المستندات التي تم بموجبها تسجيل اللاعب الايفواري مثار الشكوى في كشوفات فريق مصفوت بصفة مقيم دون إتمام المدة القانونية والتي تتيح له اللعب ضمن صفوف فريق مصفوت بصفة «مقيم».