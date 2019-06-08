الشارقة يفاوض نجل عبيدي بيليه

المصدر: دبي- البيان الرياضي

دخل نادي الشارقة في مفاوضات جادة للتعاقد مع الدولي الغاني أندريه آيو (29 عاماً)، لاعب سوانزي سيتي الإنجليزي.

والذي كان يلعب معاراً لنادي فنرباخشة التركي، حسب ما أشارت إليه مواقع رياضية إنجليزية. وآيو، نجل أسطورة الكرة الغانية عبيدي بيليه، بدأ مسيرته الكروية مع نادي مارسيليا الفرنسي عام 2007، وفي صيف 2015، انتقل إلى نادي سوانزي سيتي، بعقد يمتد لأربعة أعوام.

ويسعى الشارقة بطل دوري الخليج العربي، إلى تدعيم صفوفه استعداداً للدفاع عن لقبه في الموسم المقبل، خاصة في الخط الهجومي، مع رحيل لاعبه البرازيلي ويلتون سواريز إلى نادي الوصل.